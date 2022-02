Hej!

Sitter just nu med datorbygget och har fastnat (det var +10 år sedan sist och kunskaperna har onekligen falnat...)

Ska koppla in PSU:n (Seasonic Focus 750PX 80+ Platinum) till mammakortet (Asus ROG Maximus XII Hero, Z490). CPU:n är en I7-10700 (dvs ej K, ej F). Det som ställer till huvudbry är följande bild i Asus-manualen:

https://onedrive.live.com/?authkey=%21AKgYtj6FOM%2DZEOc&cid=F...

PSU:n har två kablar av denna sort:

https://onedrive.live.com/?cid=F135519AAEBADA03&id=f135519aae...

Problemet gäller det lilla ordet "or" i Asus-manualen... Det finns ingen förklaring (så vitt jag kan se?) vad skillnaden innebär och vilken variant som ska användas och under vilka förutsättningar etc... Det verkar således helt godtyckligt att använda 8 eller 12 pinnar...? Hur gör jag, och varför?