Trasig CPU eller moderkort?

Satt och lirade lite när datorn började lagga något extremt, efter ca 1-2 minuter med detta lagg slocknade skärmen och jag försökte starta om mha reset-knappen på chassit. Upplevde inte att jag fick nån respons så jag stängde av genom att hålla in strömknappen.

När datorn stängts ner så lyste fortfarande de komponenter som var kopplade till D-RGB på moderkortet.

Startade upp igen och fick ingen POST, ingen respons alls, så jag försökte stänga ner igen med strömknappen, utan resultat.

Drog ur strömkabel och väntade några minuter och pluggade in den igen.

När jag nu försöker starta datorn så tänds RGB på RAM upp samt en LED-strip på vattenblocket på GPU (ej kopplat till D-RGB), i övrigt inga livstecken från datorn. Går fortfarande inte att stänga ner mha strömknappen, den börjar bara blinka efter ett tag.

Jag har ström till nätverksport och till USB-portarna på moderkortet men LEDs på moderkortet tänds ej och inte heller några komponenter kopplat till D-RGB.

Fläktar, pump, etc, är kopplat till en separat controller och de startar självklart.

Har tyvärr inga diagnostik-LEDs på moderkortet och tror inte ens att det kan pipa, vilket gör felsökning betydligt svårare.

Datorn har varit stabil sen jag byggde den (i somras) och temperaturer och liknande har varit väldigt beskedliga (aldrig över 70 grader).

Jag bytte pump/reservoar för ett par veckor sedan, men har som sagt inte haft några problem och jag har inte heller några vattenläckor.

Finns de som upplevt exakt samma problem som mig med detta moderkort, men generellt direkt efter ihopbyggnad och för dem var det problem med kortslutning, vilket jag har väldigt svårt att tro är orsaken hos mig.

Misstänker att antingen CPU eller moderkort har gett upp och tar gärna emot lite tips/förslag/åsikter innan jag river isär custom-loopen och börjar försöka felsöka ytterligare och byta ut komponenter.

CPU: Ryzen 5600X

Moderkort; Gigabyte Aorus Pro Wifi X570 I

GPU: MSI RX6800XT Gaming Trio

RAM: GSkill Trident Z Neo RGB 32GB

PSU: Corsair SF750

Kylning: Custom-loop med 2x 240mm radiatorer och en 92mm. Vattenblock på CPU och GPU.