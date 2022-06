EU inför USB Type-C som standard från år 2024

Bra. Jag har inte upplevt några problem med kvaliteten på kontakterna och jag är väl på ungefär den femte telefonen med USB C och har ett antal andra enheter. Micro-B och C är båda gjorda för att klara minst 10000 in/urkopplingar, mini-B 5000 och USB A bara 1500, och USB C ersätter ju även A, så det är ju en win.

Min jobblaptop har också USB C men kraften räcker inte till så den har även en vanlig Thinkpad-kontakt, men i nödläge går den ju att ladda långsamt med USB också. Och det är ju en väldigt trevlig kontakt för dockor. Men dagens USB C, på upp till 240W, hade nog räckt, den "vanliga" strömadaptern är visserligen på 275W men "reseadaptern" är bara på 135W och den räcker ju liksom, även om den laddas rätt långsamt under användning med den.

I övrigt bara positivt från mitt håll. Det är väldigt trevligt att detta inte bara gäller telefoner utan också laptops och annat som kameror och så. De hade för min del gärna fått gå ännu längre, varför inte typ spelkonsoler, skärmar och annat som klarar sig med 100-240W? Å andra sidan misstänker jag att det kommer att komma där när det blir en så stor standard även utan tvång.