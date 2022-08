YH: Fullstackutvecklare .NET eller

Likt många andra så har jag sökt till diverse utbildningar till hösten. Nu är det nära kursstart och jag har blivit antagen till YH-utbildningar som är på två år. Som det är nu så jobbar jag i en annan bransch.

Lite fundersam kring skillnaderna mellan Chas Academys Fullstackutvecklare .NET och .NET-utveckla på IT-Högskolan. Om någon har studerat på någon av dessa skolor vore jag väldigt tacksam för era erfarenheter.

Fördelar med IT-Högskolan som jag ser det

• Fler lektioner på plats

• Längre LIA (?)

• Större skola som har hållit igång längre.

Fördelar med Chas:

• Känns mer uppdaterat

• Fullstack - få bredare kunskap(?)

• Hört gott om utbildning från “folk på nätet”.

För en som inte är i branschen, finns det någon fördel med fullstack? Har bara lite erfarenhet av C# sen innan, men inte pysslat med Javascript innan.

.NET-utvecklare IT-Högskolan

Programmering C# - 60p

Utveckling mot databas och databasadministration - 45p

Webbutveckling med .NET - 60p

Agil utveckling - 30p

Clean code och testbar kod - 15p

LIA 1 - 60p

Kundförståelse, konsultmässighet och rapportering - 30p

LIA 2 - 80p

Examensarbete - 20p

Chas Academy Fullstackutvecklare .NET

IT Tech and Operations

Webbteknik

Backendutveckling och databaser

Examensarbete

Frontendutveckling och UX

LIA (lärande i arbete)

Programmeringsmetodik och testning

Projektmetodik och agila metoder

Programmering med C# och .NET

Bubblare: IT-säkerhetsspecialist

Tacksam för input!