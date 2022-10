USB-C till bärbar dator?

Skrivet av dynaflux: I veckan kom ju EU med ett direktiv att USB-C ska vara standard för mobil elektronikutrustning fr.o.m. 2024. Det gäller telefoner, mobilkameror, surfplattor OCH bärbara datorer enligt vad som rapporterades på nyheterna.

Min fråga är om de då tänker sig att bärbara datorer ska matas med 5 volt - vilket inte verkar realistiskt. Eller? De menar antagligen att anslutningsportar på bärbara datorer ska vara USB-C men då är jag lite förbryllad eftersom de inte sa datorer utan specifikt bärbara. Och det skulle det vara oerhört välkommet även med en standardisering för strömmatning till bärbara. Gå till inlägget

Direktivet gäller inte laptops än, först 2026, för telefoner och det andra som innefattas gäller det från 2024, men vi är ju på ganska god väg dit redan ändå. Och det handlar bara om laddning tvingat, även om det förstås hade varit konstigt att implementera laddning den vägen i en laptop utan att också stöda annat. För stationära räcker inte USB C till riktigt, eller för mindre snålare maskiner hade det förstås funkat (och de hade gärna fått standardisera där med) men för gamingdatorer och liknande så räcker inte 240W på långa vägar.

Och jag håller med om att det är väldigt trevligt. Exempelvis hade jag en Dell på jobbet, som jag fick utbytt till en Thinkpad när den började bli lite gammal, men jag fick bara med en docka förstås (de kostar ju pengar) och med hemarbetet hade jag gärna haft en hemma och en på kontoret, men den gamla Dell-dockan (som de inte samlat in än) körde USB C precis som den nya så den funkade utmärkt på kontoret. Dock kräver min dator en adapter till om man kör den hårt, dess original-docka har ingång för en extra strömadapter och kabeln har en USB C och en "thinkpad kontakt, vilket Dell-dockan förstås inte har, men lite ström får jag ju ändå och alla skärmar och allt fungerar som de ska. Och hade datorn kommit idag så hade den kanske haft stöd för 240W via USB C och därmed klarat sig på bara den. Mina chefer har klenare Thinkpads som bara kör USB C (eller, de har stöd för den andra adaptern med men den behövs inte alls) exempelvis.