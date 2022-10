Varför är mitt wifi så j*vla dåligt?

Skrivet av Geckod: Köra du med routern som du fick med eller? Det brukar oftast vara den billigaste skiten man hittar.

Funkar typ om man bort i en 1:a med 1 dator och 1 telefon typ. Gå till inlägget

Det kopplades in nån grej i hallen som jag antar är huvud grejen där internetet kommer ifrån eller nåt, sen köpte vi denna tror jag https://www.kjell.com/se/produkter/natverk/mesh/tp-link-deco-... jag har mitt rum på övervåningen så det gick inte att koppla in i "huvudroutern", jag har en sån rund sak på mitt rum som jag kopplade in ethernet kabeln i