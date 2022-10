Projektportfölj inom Webbutveckling?

Hej! Jag är nyfiken på vad för slags projektportfölj man bör bygga upp under sin Webbutvecklingsutbildning? När jag kikat på diverse YouTube-klipp om saken så verkar "Bug Tracker" vara populärt. Jag tänker att man vill göra något projekt som involverar flera bitar inom webbutveckling:

- NodeJS eller annan serverbaserad webbkod

- JavaScript (gärna ramverk så det demonstreras att det behärskas, t.ex. ReactJS)

- HTML/CSS (responsiv design vedertaget, kanske även här ramverk såsom Tailwind?)

- Autentisering av något slag (krypterad säkrad inloggning)

- CMS och Databashantering (SQL, GraphQL eller liknande)

En projektidé som omfattar alla bitar ovan jag har är ett frågesportspel där NodeJS blir serverkod som hämtar frågor från en databas och skickar ut till deltagare. Serverkoden låter en administratör logga in (autentisering) som kan lägga in egna frågor (CSM + databas) av olika slag (frågor där svar skrivs in, frågor med svarsalternativ, bildfrågor där en bild visas, ljudfrågor där ljud spelas upp och svars skrivs in eller väljs från alternativ).

Sedan kan administratören skapa en spelsession där folk får delta via sina mobiltelefoner, surfplattor eller datorer (HTML/CSS med responsiv design). För detta antar jag att websockets.io behövs eller går det att sköta hela med hjälp av NodeJS-serverkod och vanlig JS i något ramverk (t.ex. ReactJS)?

Idén kommer från att jag vet att min far tycker om att hålla i frågesport vid släktträffar och födelsedagar och då vore det roligt att ge honom en enklare lösning än papper och pennor: lägg in frågorna i en adminpanel (webbtjänst) i en lokalserver (egen NodeJS-serverkod och kanske egenhostad PostgreSQL-databas) i hemmet och sedan går folk med i en spelsession via lokal WiFi.

Projektidén är inget unikt i sig men kanske en trevlig utmaning för att behärska olika ovannämnda delar inom Webbutveckling samtidigt som något mervärde skapas utav det hela? Finns det någon annan del inom webbutveckling som bör ingå i listan ovanför? Testing tänker jag?

Mvh,

WKL.