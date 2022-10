Systemutvecklare Java, Omskola sig

Hej,

Är en kille på 33 år, som har jobbat inom Hotell branschen hela mitt liv.

Tyvärr är det inte den välbetalda branschen, och jag känner att det är dags byta yrkesbana helt.

Har några yrkes examen bakom mig och 1 år på Uni.

Har alltid haft enormt intresse för datorer igenom livet och programmering väcker stor intresse hos mig, tyvärr har jag inte den största erfarenhet inom programmering, men vill lära mig och utvecklas inom det så långt det går..

Har bestämt mig att söka utbildning som java systemutvecklare till nästa år så fort man kan skicka in ansökningar, är självklart lite orolig att man inte kommer in då matematik aldrig varit min starka sida.

Jag vill gärna höra andras erfarenhet och om någon har gått liknande utbildning och vad dom tyckte om det?

Samt så vill jag redan nu innan man kan söka utbildningen beställa lite böcker inom Java programmering och försöka lära mig så mycket som möjligt, dels för mig själv och eventuellt om det kommer ge mig större chans att komma in på utbildningen om man kan lite mera om Java programmering.

Har någon tips på bra nybörjar böcker? Några andra allmänna tips o råd?

Är tacksam för allt info och hjälp jag kan få.