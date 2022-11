Hej alla!

"Uppgraderade" till Android 12 på min One Plus CE

Den blev otrolig seg, haptisk feedback känns konstig, alla mina inställningar har blivit omkastade etc.

Helt plötsligt är alla aviseringar på.

Den reagerar väldigt konstigt på skärmtryckningar, ibland är det precis som den inte reagerar på mina fingrar.

En varningens finger mest.

Jag blir så irriterad, kanske är man gammal och gnällig men varför ska det alltid vara så här?

Ska man behöva köpa en 15k telefon för att inte behöva sitta och rulla tillbaka till gamla OS.

Hade jag fått bestämma hade jag aldrig behövt "uppdatera" något igen. Aldrig.

Min LG tv fick också en ny "uppdatering" häromdagen, helt plötsligt får jag massa reklam meddelanden och shovelware.

Fantastisk värd man lever i.

Var bara tvungen att gnälla av mig.

Tack för mig!