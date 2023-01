Hjälp med att optimera/uppgradera PC efterfrågas!

Hej och tack för att du valt att slänga ett öga på min tråd!

Jag byggde min dator 2017, och har sedan dess uppgraderat lite grann "på måfå". Det jag har insett är att jag troligtvis slösat en del pengar i blindo/okunskap och jag förstår nu att flaskhalsar, kompabilitet mellan komponenter, inställningar, vad spelet är optimerat för m.m. har stor påverkan på vad man faktiskt får ut i prestanda, i olika spel.

Mitt mål med att be om hjälp här på Sweclockers är att reda ut vart mina eventuella flaskhalsar är och vad för åtgärder som kan- eller behöver vidtas för att uppnå mina önskemål som jag listar nedan.

Användningsområden och önskemål, i rangordning:

*notera att jag är införstådd med att det jag vill ha kanske inte ens går att få, men berätta gärna vad som går*

#1 CS:GO (att aldrig hamna under 270 fps, spelar i 4:3 stretched och 1440x1080 custom res, fps låst på 300).

#2 World of Warcraft, samtliga versioner av spelet (stabil hög fps, men WoW har redan fungerat "bra nog" överlag).

#3 Apex Legends (att aldrig hamna under 270 fps, kan tänka mig att spela med vilka inställningar som helst och är införstådd med att jag kanske önskar för mycket när det kommer till detta spel).

#4 Ev. single player spel som Witcher 3, God of War eller liknande (stabil hög fps > så fin grafik som möjligt är prion).

Mina specifikationer:

- CPU Intel Core i7 7700K 4.2 GHz, 8MB, Socket 1151

- MK ASUS PRIME Z270-A

- Corsair Hydro H100i 2 GTX CPU-kylare (2x120mm originalfläktar)

- SSD 250GB Samsung 960 EVO, M.2 NVMe

- SSD 480GB Corsair MP510, NVMe PCIe Gen3 x4 M.2

- PSU Corsair RM550X RMX 550W

- Fractal Design Define C

- RAM Corsair 16GB DDR4 3200Mhz Vengeance LPX

- ASUS GeForce RTX 2070 8GB DUAL EVO

- Acer 24" Nitro XV241YX IPS 270 Hz HDR

- Windows 10 Home 64-bit

Ser ni några flaskhalsar? // Vilken eller vilka delar drar ned min prestanda eller är lämpligast att byta ut för att höja prestandan (fps)?

Vart skulle jag spendera pengar bäst vid eventuell(a) uppgradering(ar)? // Vad ska jag byta ut för att få mer fps i spel(en)?

Lirar dessa komponenter bra med varandra över huvud taget? // Har jag kanske redan en bra nog dator? Skulle mina upplevda problem i form av random stutter/fps drops/saker jag inte kan beskriva som skulle kunna vara internetrelaterade kunna bero på inställningar/annat som en omformatering eller inställningar i Windows, Msi afterburner, nvidia control panel, ingame-settings, BIOS eller annat skulle kunna lösa?

Om det hänger på att jag måste välja bland spelen då de visar sig att olika komponenter har olika stor inverkan så landar det nog i att CS:GO är viktigast för mig av de jag listade ovan, vill om möjligt ALLTID ligga över 270 fps när jag spelar CS:GO så att jag får nytta av 270 Hz-skärmen och har en trevlig flytande spelupplevelse.

Tack på förhand,

Philip