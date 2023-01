Android Utvecklare rollen som Junior är negativt..

Hej

Så jag har tagit examen snart ett år sen och fick jobba på ett känt consult företag. Jag fick reda på från företaget att jag kan inte fortsätta för att dom har inte så många clienter eller att dom vill helst hyra in Seniora utvecklarna. Jag fick heller inte fortsättning för att jag har inte fått andra client uppfrag. Då när jag gick IT högskolan så har jag inte lärt mig 100% om Navtive iOS och Android utan mer procent inom React Native. React Native är inte min sida för att det är så komplicera bibliotek och mycket mer, så under dom här 6 månader som jag fokuserade jag mycket på Android Jetpack Kotlin. Jag har lärt mig vad är skillnad Activities, Fragment och Jetpack. Jag är troligen kunnig inom JAVA och Kotlin. Men jag har inte kommit långt med Retrofit, Hilt Dagger och ROOMs.

Jag ser att många företag söker efter Android Utvecklare men såg att dom håller på med Hilt Dagger 2, Rooms och så vidare. Vet inte riktig om jag hinner plugga upp för arbetsintervjun, dom tre är astunga! Mest av dels jobb-ansökingar är inriktad Senior! Det är helt inte klokt!

Jag förstår inte varför rykreterarna säger i media att det är brist personalen som är kunnig inom programmering. Sedan så är det rätt många svensk företag flyttar produktion till Södra Asien pga kostnaden. Jag förstår inte vad är vitsen att ha som titlen Junior och Senior. Tycker att det borde inte exsistera för att det sker diskriminering. Tycker att vi alla är lika värda och vi hjälps åt tillsammans att dela kunskap.

På riktig, jag känner mig omotiverad nu mera. Börjar nu tappa intresse för titlen Android Utvecklare. Jag känner mig någonslags utmobbad för att jag är junior och ingen företag vill ha mig för att jag är för kostsamt.

Ps. Jag har kollegor som är från Södra Asien och dom är utbildad och kan jobba både Hybrid och Native. Båda är seniora. Företaget prioiterar dom för att dom kan engelska och är billiga :/