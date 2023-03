Fixade fiber men WAN lampan lyser inte

Skrivet av Maskaren: Jag tycker mer att det ser ut som att det är tx1 som går in i en SFP in i EXT1 på Inteno CPEn. Så det är fiber rakt av. Om Halebop säger att det är länk i portalen men din WAN inte lyser så får dom felanmäla det som just det. Länk i portal men inte hos kund. Är det du själv som monterat fiberkabeln? Gå till inlägget

Det ser ut som på https://imgur.com/a/7WSTHv5 den bilden att fiber-kabeln är böjd på tok för hårt och är därmed troligtvis trasig. Fiber ska inte böjas hårdare en diametern på en snusdosa.

Det var min tanke också! Även om den faktiskt tål lite mer än vad man tror så ser den böjen lite för hård ut.

Jag har inte monterat något har haft bredband via coax som strulat via tele2 så fick nog och beställde via zmarket/stockholmshem som skulle sättas igång på 30-60 minuter. Jag öppnade boxen nu för att se hur det ser ut och modemet var off som jag klickade igång.. har bara testat lägga lan 1 till lan 5 osv sen från väggen till datorn utan framgång. Vet ni var man kan köpa den blåa sladden och vad den heter? så kan jag försöka hitta en sån o byta ut..