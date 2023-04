Utredning färdig – e-kronan behövs inte

Skrivet av dagas: Jag har inte förstått vad som är skillnaden med e-kronan och en digital krona man har på banken. De mesta kronor som används är kunderna digitala via kort och Apple Pay Samsung Pay Swish mm. Verkar som man inte behöver förstå det nu när de lägger ner det ändå. Gå till inlägget

Utredningen lär ju åtminstone delvis vara ett resultat av det genomslag Bitcoin haft. Blockkedjetekniken är ju i grunden skild från våra elektroniska betalningssystem. Både att den är decentraliserad men även dess sätt att bekräfta transaktioner med proof of work. Dagens svenska betalningssystem lägger ju all tillit till bankväsendet och i slutändan riksbanken. Såklart att kan validera block med proof of authority, vilket sannolikt skulle falla staten bättre på läppen.

Är du inte bekant med hur Bitcoin fungerar kan jag varmt rekommendera att läsa Satoshis publikation. Det var en ögonöppnare när jag satte mig in i det.