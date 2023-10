Starlink funderingar

Hej jag undrar om någon här har koll på just om starlink. Jag funderar på om det är värt o skaffa starlink då det billigare än att fixa fiber in i kåken.

Just nu kör jag via mobilt bredband och det funkar bara om man är själv o använda det.

Men är starlink så pass stabilt att flera 2-4 pers kan kolla film och en annan kan spela eller måste man bara helt enkelt vänta på att man kan fixa fiber