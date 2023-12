Problem med extern åtkomst via port 443 till Telenor-routern Technicolor TG799vacXTREAM

Försöker få till extern åtkomst av mitt Home Assistant via SSL men har problem med att trafik via port 443 mot routerns WAN IP inte fungerar. Inga paket skickas ens ser jag via Wireshark. Jag har en Technicolor TG799vacXTREAM-router från Telenor och har ställt in portarna för SSL-åtkomst. Jag har även dubbelkollat att brandväggen i routern är inställd på "Low".

Routerinformation:

Routermodell: Technicolor TG799vacXTREAM

Firmware-version: 18.1.0312-1321006-20220408101432

Trots mina inställningar verkar jag ha problem med att trafik från mobildata inte når min routers WAN IP när jag försöker ansluta till Home Assistant. Jag har varit i kontakt med Telenors tekniska support, och de hävdar att de inte blockerar några portar. Webbhotellet säger också att mina DNS-inställningar är korrekta men att något, typ en brandvägg verkar blockera trafiken.

Min fråga är om det finns några ytterligare inställningar på routern som jag kan kolla på eller ändra för att säkerställa att trafik utifrån inte blockeras? Har någon här erfarenhet av Technicolor TG799vacXTREAM-routern och om det finns något specifikt att kolla på för att lösa detta problem? Eller någon som vet om Telenor har någon annan inställning som blockerar extern trafik?