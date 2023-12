Wifi repeater stör övriga nätverket

Bor i hus med 2 våningar. Fiber in på övervåningen som jag kopplat på en router till för att få wifi. Det trådlösa räcker dock inte ner till dotterns rum fullt ut. Jag införskaffade då en repeater med viss skeptism. Det finns en kabel från routern och där fibern går in i huset ner till våning 1 som man kanske kan använda sig av. Med repeater installerad funkar inga av mina smarta prylar som de ska. Vi snackar kameror, tv, google mini etc. De tappar nätverk även tv som är trådad. Går heller inte gå ut på nätet. Förstår inte varför repeater skulle vara problemet men tar jag bort den är allt som förut.

Finns det andra möjligheter?