Cloudflare Real IP | Swag & Nginx Proxy Manager!

Det som jag vill åstadkomma att Apache loggarna visar rätt IP information. Lite osäker på vad för typ av information du är ute efter här men trafiken kommer in via Cloudflare -> OPNsense (Skickar vidare 80/443 trafik) -> Docker/NPM (192.168.1.118) -> webmin/virtualmin (192.168.1.146) -> tokar86a.top

Jag kan se mitt internets ip nummer i Wordpress men apache/php verkar använda sig av information

$_SERVER['REMOTE_ADDR'] 192.168.1.118

$_SERVER['SERVER_PORT'] 443

$_SERVER['SERVER_ADDR'] 192.168.1.146

$_SERVER['SERVER_NAME'] tokar86a.top

Men när jag kollar Wordfence så ser jag följande information

IP Detection Methods of detecting a visitor's IP address.

IPs Value Used

REMOTE_ADDR 192.168.1.118

CF-Connecting-IP 92.35.60.* In use

X-Real-IP 162.158.222.6

X-Forwarded-For 92.35.60.**, 162.158.222.6

Trusted Proxies (not set)

Trusted Proxy Preset (not set)

Så behöver få apache/php att använda CF-Connecting-IP ?