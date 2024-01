hårddisk storlek 4 vs 8 diskar samt raid och typ mm.

Nu har jag inte hand om servrar eller data professionellt, men som jag ser det är fördelen med fler diskar att du kan köra RAID utan lika mycket "overhead". Kör du RAID-6 på 8 diskar förlorar du 25 % utrymme, kör du RAID-6 på 4 diskar förlorar du 50 %. Å andra sidan brukar mindre diskar vara dyrare per TB, och de drar ju mer ström som du säger och gör det svårare att bygga ut i framtiden. Större diskar kan innebära något högre risk per disk också om de innehåller fler skivor.

Att köra en "hot spare" som står redo att hoppa in är nog framförallt bra om man kör RAID-10, dvs en array av speglade diskar. Eller om man kör många RAID-arrayer i samma dator. Annars är det nog bättre att köra en högre RAID-nivå.

RAID-5 rekommenderas i allmänhet inte med dagens diskar eftersom de blivit allt långsammare jämfört med storleken på dem. För många år sedan kunde man byta ut en disk i en RAID-array på några timmar eller ännu snabbare, men idag tar det ofta flera dagar. Att öka belastningen på de fungerande diskarna under så lång tid riskerar att göra att ytterligare någon disk rasar, och i så fall är arrayen förlorad. Men å andra sidan är ju RAID i hemmiljö mer av bekvämlighetsskäl, att man inte orkar hålla på med återställning från backup, eller ladda ner alla sina Linux-ISOs och rippa sina Bluray/CD-skivor en gång till osv.

Försök välja diskar som har CMR snarare än SMR. SMR innebär att spåren på disken skrivs lite "överlappande". Det gör att tillverkaren kan klämma in fler bitar på samma yta, men nackdelen är att det inte går att skriva över gammal data utan att samtidigt läsa in och skriva om data "i närheten", vilket kraftigt påverkar prestanda om man inte skriver sekventiellt. Du nämner inte vilket filsystem etc du tänker använda, men t ex ZFS får stora problem med SMR. Att byta ut en trasig disk kan ta 10 gånger så lång tid som vanligt, och risken är såklart att en annan disk havererar under den tiden. Och inte verkar det som att tillverkarens lägre tillverkningskostnader kommer konsumenten till godo i form av lägre priser heller. Så man måste hålla på att leta i datablad (det står dock inte alltid i dem) och söka på reddit osv för att förstå om en disk använder SMR eller CMR.

Personligen hade jag nog köpt 3 stycken 20 TB i din situation och speglat dem i ZFS. När du sedan behöver mer utrymme kan du köpa 2 st 20 TB ytterligare, och ändra så du kör en array av speglade diskar med en "hot spare" (förslagsvis på det sättet att varje spegling innehåller en gammal och en ny disk, och att din hot spare är gammal).