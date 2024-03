Loop vill inte stanna

Hej

Håller på att skapa ett gissa tal spel med en meny där du väljer start, highscore eller quit.

koden ser ut så här idag.

men mitt problem är att loopen bara rullar och låter mig inte välja i menyn någon som har en förklaring

vad det kan bero på eller kan förklara hur jag kan göra...

här är hela koden:

while (true)

{

WriteLine("Välj: ");

WriteLine("[S]pela spelet");

WriteLine("[H]ighscore");

WriteLine("[Q]uit");

}

string menySelection = ReadLine().ToUpper();

if (menySelection == "S")

{

WriteLine("======= VÄLKOMMEN TILL SPELET!");

}

else if (menySelection == "H")

{

WriteLine("=====HIGHSCORE======");

}

else if (menySelection == "Q")

{

Environment.Exit(0);

}

else

{

WriteLine("Ogiltigt val!");

}

// While loop gissa nummret

WriteLine("Gissa ett nummer mellan 0 och 100");

string str = Console.ReadLine();

int tal = Convert.ToInt32(str);

while (tal != 25)

{

WriteLine("Fel gissa igen! ");

str = Console.ReadLine();

tal = Convert.ToInt32(str);

}

WriteLine("Grattis du gissa rätt! ");

ReadKey();

Tack på förhand