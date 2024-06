Den absolut snabbaste SSD:n

Skrivet av socsoc: Lånar tråden lite. Hoppas det är OK? Vad är bäst mellan MLC eller TLC? Vad är egentligen skillnaden? Gå till inlägget

Det handlar om hur många bitar man kodar in per minnescell. Färre ger generellt säkrare lagring och längre hållbarhet men också högre pris då det går åt fler fysiska minnesceller för en viss bitmängd, 1-5 bitar per cell finns, SL=singel level en bit, ML=multi level, flera bitar men det betyder i praktiken 2 bitar, TL tripple level 3 bitar, QL= quad level 4 bitar, PL=penta level 5 bitar (allt per minnescell)