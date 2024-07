Jag har precis bytt leverantör för mitt fiberbredband, tyvärr har ett problem jag hade tidigare förvärrats i samband med bytet.

Jag tappar internet flera gånger i timman, kollade nu senaste timmen när jag spelade ett onlinespel och blev frånkopplad: kl. 10:46, 10:55, 11:12, 11:29 och 11:44.

Går jag in på Bredbandskollen direkt när det händer har jag noll/ingen uppkoppling i hastighet, avbrottet varar endast några sekunder sedan är det 400-600 Mbit/s igen.

All utrustning är helt ny i och med leverantörsbytet, de satte även upp en ny mediaomvandlare och jag har kört via en helt ny nätverkskabel direkt från routerna till datorn.

Teknikerns som satte in mediaomvandlaren och kopplade i stationen meddelade att han mätt upp en dämpning inom gränsvärdena från stationen.

På TVn märks inget och inte heller när man surfar på nätet, gissningsvis för att avbrottet är så kort, men tillräckligt långt för att man skall bli nedkopplad från onlinespel. I förra setupen upplevde jag att avbrottet var ännu kortare och han sällan köra en bredbandskoll innan det var tillbaka.

Tar tacksamt emot råd på vad jag kan testa och om det finns sätt att mäta uppkopplingen över tid som jag kan visa för bredbandsleverantören.

Tack på förhand!