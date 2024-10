Hur får jag mitt FTP program att funka med min Router och brandvägg?

Hej Sweklockers!

Jag undrar hur jag ska ställa in FileZille 3.67.1 ett FTP program och min mobila TELIA router Nordic MF286D B11, så jag kan komma åt en server? När jag försöker att koppla upp mig på en server så får jag bara som svar att jag måste antingen ställa in brandväggen eller routern eftersom det är vilseledande information om utgående adressen? Så jag undrar hur ska man ställa in routern?

Dessa uppgifter ska fyllas i:

Källport: Vad ska jag skriva här? 21 eller?

IP adress för mål: Detta är väl servern jag vill till?

Målport: Vad ska jag skriva här?

Protokoll: TCP + UDP har jag valt.

Kommentar: FileZilla har jag skrivit.

Gällande brandväggen så gjorde jag såhär: Start/skrev brandvägg/ klickade på Brandvägg & nätverksskydd/ i Windows säkerhet klickade jag på avancerade inställningar / i User Account Control klickade jag på Ja/ i Windows defender-brandväggen med avancerad säkerhet i vänstra kolumnen välj Regler för inkommande trafik så i höger kolumn för regler för inkommande trafik, 1. FTP server (FTP trafik in), 2. FTP server passiv (passiv FTP trafik in), 3. FTP server, säker (FTP SSL trafik in) så högerklickade jag och valde aktivera regel. I regler för utgående trafik 1. FTP server (FTP trafik ut), 2. FTP server, säker (FTP SSL trafik ut) så högerklickade jag och valde aktivera regel.

Behöver jag tänka på något mer gällande brandväggen?

Tack för svar som vanligt! Robban