Sugen på att skaffa NucBox G3 Plus Intel Twin Lake N150

Tjenare!

Jag vill börja med att säga att jag inte riktigt vet vilket forum tråden hör bäst till. Jag tyckte den passade både i Köpråd för stationära datorer, HTPC och mediaspelare, här, eller i diskussionstråden för Dagens Fynd, där jag hittade datorn.

Jag testar att lägga den här då mina huvudfrågor kring datorn är lite enkortsdator-relaterade.

I alla fall, jag är sugen på att köpa NucBox G3 Plus Intel Twin Lake N150 som är på rea hos GMKTec:

https://www.gmktec.com/products/nucbox-g3-plus-enhanced-perfo...

Jag tänkte mig 16GB + 512GB-versionen, och sedan köpa ett 2TB-kort att stoppa i den andra M2-porten.

Jag tänkte främst använda den som mediaspelare/server, jag har idag Plex Media Server installerad på min stationära dator, som jag kan casta från via Plex i min telefon till min Chromecast. Men min stationära står på ett annat våningsplan än vardagsrummet, och är sällan igång om jag inte sitter där. Vilket gör att jag aldrig eller väldigt sällan faktiskt använder den när jag vill se något i mitt vardagsrum.

Så jag tänker att den här lilla smidiga rackaren kopplad rakt in i TV:n vore en ypperlig enhet att flytta min media till. Sedan kanske jag struntar i Plex Media Server då jag inte behöver casta via telefonen, utan kan spela upp direkt i datorn via HDMI till min TV.

Mitt andra användningsområde jag tänkte ha den till är att installera lite retro-emulatorer.

Mitt tredje användningsområde jag tänker är att den ska installeras med Linux - Borde inte vara några problem för media-streaming och emulering - och så ska jag flytta mina Pythonscript till den, som jag idag kör lite nu och då när jag väl har min stationära dator igång. Min tanke är att den här Nucboxen ska kunna stå igång dygnet runt utan någonting specifikt igång och med hjälp av cron puffra iväg mina script på lämpliga intervall.

Summering:

Det jag funderar på är om jag tänker helt knas, eller om det är ett vettigt användninsområde för den här datorn.

Mediaspelare vet jag att den klarar av att vara. Då jag sett många recensioner där folk har använt just den här Nucboxen som mediaspelare. Sedan vet jag inte om det är på Windows eller Linux, men det bör inte vara några större problem.

Samma med emulering tänker jag, både att hårdvaran klarar av det, och att det går på antingen Windows eler Linux.

Jag har också sett at folk har installerat en del olika Linux-distar på den utan problem, så jag bör hitta åtminstone någon dist jag gillar som är kompatibel med hårdvaran.

Det enda jag funderar på är om det är värt att använda den som en enkortsdator. Jag tänker att den förmodligen kommer dra en del mer energi än vad en enkortsdator gör. Är det tokigt tänkt att ha den stå igång dygnet runt där den oftast bara idlar i Linux och startar script emellanåt?

Eller är det vettigare att separera användningsomrdet och faktiskt dedikera scriptkörandet till någon enkortsdator?

Jag har hittat lite olika idle-mätningar på Nucbox:en, allt från 6W till 11W. Som el-analfabet säger det mig ingenting, men jag antar att en enkortsdator drar betydligt mindre?

Jag ber om ursäkt för en väldigt lång post. Hoppas ni orkar er genom den, och även orkar svara på mina frågor!