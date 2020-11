DNS-servern svarar inte, datorn problemet?

Skrivet av eXim: Testa detta på datorn.

från komandotolken. nslookup - 8.8.8.8

i nästa promt skriv www.google.com

Får du svar ?

Jag får detta:

Server: Unknown

Address: 8.8.8.8

DNS request timed out.

timeout was 2 seconds

(upprepas 3 gånger till)

Request to Unknown timed-out

Jag har fått skriva in det manuellt här eftersom jag skriver från mobilen.