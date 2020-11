iOS-utveckling - HTTPS och publicering till App Store/Testflight

Halloj!

Jag har stött på en intressant fråga som jag hoppas nån kan hjäpa mig med. Jag håller på att jobba med en iOS-app som bland annat använder HTTPS-transaktioner mellan app och egen webserver. Jag tänkte idag trycka ut en testversion till via TestFlight, och fick då upp frågan om export compliance. Jag har stött på den innan, men i andra appar där jag inte använt kryptering så det var inget jag behövt bry mig om, men eftersom jag använder HTTPS så blev det därför en annan historia.

När jag därför valde att jag använder kryptering så kom jag till en sida där dom listade undantag, vilket jag tolkar att appen jag bygger är en del av, då jag enbart använder transaktionerna för inloggning mot servern, samt HTTP GET och POST till data knutna till den inloggade användaren.

Dock så fick jag även upp följande, med en länk till en amerikansk myndighetssida:

"If you are making use of ATS or making a call to HTTPS, you are required to submit a year-end self classification report to the US government."

Därför undrar jag om det är någon här som publicerat till App Store som stött på detta och vet exakt vad som förväntas (man ska leverera information i CSV-format till myndigheterna) och exakt hur denna fil ska fyllas i för att det ska bli korrekt?