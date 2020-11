Hjälp! Granskning av projekt - Python

import string class Salad: #Klass för en salad. def __init__(self, saladname, price, ingredients): #Konstruktorn. self.saladname = saladname self.price = price self.ingredients = ingredients def get_name_of_salad(self): #Tar fram saladens namn. return self.saladname def get_price_of_salad(self): #Tar fram saladens pris. return self.price def specific_ingredients(self): #Delar saladens ingredienser vid (;) och returnerar en lista med ingredienserna. specific_ingredients = self.ingredients.split(";") return specific_ingredients def list_of_ingredient_to_string(self): #Tar saladens lista med ingredienser och gör om det till en snygg string beroende på hur många ingredienser det är i listan. ingredient_str = "" specific_ingredients = self.specific_ingredients() for ingredient in specific_ingredients: if ingredient == specific_ingredients[-1]: ingredient_str += ingredient.lower() + "." elif ingredient == specific_ingredients[-2]: ingredient_str += ingredient.lower() + " and " elif ingredient == specific_ingredients[0]: ingredient_str += ingredient + ", " else: ingredient_str += ingredient.lower() + ", " return ingredient_str def display_salad(self): #Visar saladens namn, pris och vad den innehåller för ingredienser. return self.saladname + " costs " + self.price + " sek and contains:

" + self.list_of_ingredient_to_string() def display_salad_with_most_matches(self): return "The salad that matched the most with your picks and also was the cheepest was:

" + self.saladname + " which costs " + self.price + " sek and contains:

" + self.list_of_ingredient_to_string() #Visar namnet på saladen som mathcade bäst och var den billigaste. #def __repr__(self): #Ta bort? #return self.ingredients def read_salads_from_file(): #Läser in salladerna från ingredients.txt och skapar ett salladsobjekt för varje rad och lägger varje object i en lista. salad_objects = [] with open(r"salads.txt") as file: for line in file: line = line.strip() salads = line.split(",") salad_objects.append(Salad(salads[0], salads[1], salads[2])) return salad_objects def read_options_from_file(): #Läser in ingredienserna från ingredients.txt och gör det till ett uppslagsverk med ingridiensen och priset. ingredients_dict = {} with open(r"ingredients.txt") as file: for line in file: line = line.strip() (key, value) = line.split(",") ingredients_dict[str(key)] = value return ingredients_dict def print_ingredients(ingredients_dict): #Skriver ut ingredienserna for key in ingredients_dict.keys(): print(key) def users_ingredients(ingredients_dict): #Frågar användaren vad för ingredienser användaren vill ha i sin sallad. users_salad = [] print("

Pick ingredients that you would like to have in your salad.") while True: users_ingredient = input("

Add an ingredient here(type 'Done' when you are done): ") users_ingredient = string.capwords(users_ingredient) if users_ingredient == "Done": #Returnerar användarens önskade salad när användaren skriver in "Done" return users_salad break elif users_ingredient not in ingredients_dict.keys(): #Om inte användarens input är en ingrediens uppslagsverket, får användaren fortsätta försöka. print("We don´t have that ingredient, please try enter a valid ingredient from the list above.") elif users_ingredient in users_salad: #Om användaren matar in en ingrediens fler en en gång, får användaren fortsätta försöka. print("

You have already picked that ingreident. Try another one.") elif users_ingredient in ingredients_dict.keys(): #Om användaren matar in en ingredient som är i uppslagsverket läggs det till i användarens salad och användaren ser även vilka ingredienser den valt. users_salad.append(users_ingredient) print("

Your choosen ingredients:") for ingredients in users_salad: print(ingredients) def wanted_salad_if_subset(salad_objects,users_salad): #Tar fram de sallader om alla ingredienser finns i en sallad. users_set = set(users_salad) wanted_salad = [] salad_sets = [] for salad_object in salad_objects: ingredients = Salad.specific_ingredients(salad_object) #kolla denna ingredients = set(ingredients) salad_sets.append(ingredients) for salad in salad_sets: if users_set.issubset(salad): wanted_salad.append(salad_object) salad_sets = [] return wanted_salad def wanted_salad_if_superset(salad_objects,users_salad): #Tar fram sallader om inte alla ingredienser finns i en sallad. users_set = set(users_salad) wanted_salad_2 = [] salad_sets = [] for salad_object in salad_objects: ingredients = Salad.specific_ingredients(salad_object) #kolla denna ingredients = set(ingredients) salad_sets.append(ingredients) for salad in salad_sets: if users_set.issuperset(salad) == False: wanted_salad_2.append(salad_object) salad_sets = [] return wanted_salad_2 def find_max_sets(sets): #Tar fram de längsta setet i en lista. #copy from the net. sets_len = [len(i) for i in sets] return max(sets_len) def compare_salads(wanted_salad,wanted_salad_2,salad_objects,users_salad): #Jämför användarens sallad med salladsobjekten. correct_salads = [] if len(wanted_salad) != 0: print("Down below you can see the salad/salads that matched with your ingredient/ingredients:

") for salad in wanted_salad: print(Salad.display_salad(salad),"

") #kolla denna correct_salads.append(salad) return correct_salads, False elif len(wanted_salad_2) != 0: users_set = set(users_salad) salad_sets = [] salad_sets_2 = [] common_ingredients = [] slads_with_most_ing = [] correct_salads = [] print("Sorry, no one of our salads matched with the ingredient/s you picked.

") for salad_object in salad_objects: ingredients = Salad.specific_ingredients(salad_object) ingredients = set(ingredients) salad_sets.append(ingredients) for salad in salad_sets: common_ingredients.append(users_set.intersection(salad)) common_ingredients = [x for x in common_ingredients if] for salad in common_ingredients: if len(salad) == find_max_sets(common_ingredients): slads_with_most_ing.append(salad) for salad in slads_with_most_ing: for salad_set in salad_sets: if salad.union(salad_set) in salad_sets: if salad_set not in wanted_salad: wanted_salad.append(salad_set) salad_sets.remove(salad_set) for salad_object in salad_objects: ingredients = Salad.specific_ingredients(salad_object) ingredients = set(ingredients) salad_sets_2.append(ingredients) for salad in wanted_salad: if salad in salad_sets_2: correct_salads.append(salad_object) salad_sets_2.remove(salad) return correct_salads, True def compare_price(correct_salads,need_price_comparison): #Om det finns flera sallader med lika många matchningar väljs den biligaste. if need_price_comparison == True: correct_salad = [] salad_prices = [] for salad in correct_salads: salad_prices.append(Salad.get_price_of_salad(salad)) for salad in correct_salads: if Salad.get_price_of_salad(salad) == min(salad_prices): correct_salad.append(salad) for salad in correct_salad: print(Salad.display_salad_with_most_matches(salad),"

") return correct_salad def get_missing_ingredients(users_salad,correct_salad,need_price_comparison): #Om det saknas mest matchade salladen saknar några av användarens ingredienser skrivs de ut. missing_ing_text = "" users_set = set(users_salad) if need_price_comparison == True: for salad in correct_salad: set_of_correct_salad = set(Salad.specific_ingredients(salad)) missing_ingredients = list(users_set.difference(set_of_correct_salad)) print("The salad is missing following ingredient/s that you picked:") for ingredient in missing_ingredients: if len(missing_ingredients) >=3: if ingredient == missing_ingredients[-2]: missing_ing_text += ingredient.lower() + " and " elif ingredient == missing_ingredients[0]: missing_ing_text += ingredient + ", " elif ingredient == missing_ingredients[-1]: missing_ing_text += ingredient.lower() + "." else: missing_ing_text += ingredient.lower() + ", " elif len(missing_ingredients) == 2: if ingredient == missing_ingredients[0]: missing_ing_text += ingredient + " and " elif ingredient == missing_ingredients[1]: missing_ing_text += ingredient.lower() + "." else: missing_ing_text += ingredient + ". " print(missing_ing_text) def pick_salad(correct_salad,correct_salads,need_price_comparison): #Om det saknas mest matchade salladen saknar några av användarens ingredienser skrivs de ut. users_picked_salad = [] users_ingredient = None if need_price_comparison == True: for salad in correct_salad: users_picked_salad.append(salad) print("

Your salad is",Salad.get_name_of_salad(salad)) return users_picked_salad elif need_price_comparison == False: if len(correct_salads) > 1: print("Choose one of the salads below:") for salad in correct_salads: print(Salad.get_name_of_salad(salad)) while True: users_ingredient = input("

Choose your salad here(name of salad):") users_ingredient = string.capwords(users_ingredient) for salad in correct_salads: if users_ingredient == str(Salad.get_name_of_salad(salad)): users_picked_salad.append(salad) print("

Your salad is",Salad.get_name_of_salad(salad)) return users_picked_salad break if users_ingredient != str(Salad.get_name_of_salad(salad)): print("That is not a salad in the list, please try again.") else: for salad in correct_salads: users_picked_salad.append(salad) print("

Your salad is",Salad.get_name_of_salad(salad)) return users_picked_salad def add_options_or_not(users_picked_salad): #Frågar användaren om den vill lägga till någon ingrediens i salladen. while True: users_choice = input("

Would you like to add something to your salad? Yes/No: ") users_choice = string.capwords(users_choice) if users_choice == "No": return users_choice elif users_choice == "Yes": return users_choice else: print("Please type 'Yes' or 'No'.") def print_options(ingredients_dict,users_choice): #Skriver ut tillval och tillvalets pris. if users_choice == "Yes": print("

Down below you can see all ingredients that you can add to your salad.

") max_key_len = max(map(len, ingredients_dict.keys())) #copy format_string = '{{key:{}}} {{value}}'.format(max_key_len) for key, value in ingredients_dict.items(): print(format_string.format(key=key, value=value + " sek")) def get_wanted_options(users_picked_salad,ingredients_dict,users_choice): #Frågar användaren om den vad den vill lägga till i sin sallad. users_added_ingredients = [] for salad in users_picked_salad: ingredients_allready_in_salad = Salad.specific_ingredients(salad) if users_choice == "Yes": for salad in users_picked_salad: print("

Pick ingredients that you would like to add to", Salad.get_name_of_salad(salad)+" from the list above.") while True: users_ingredient = input("

Add an ingredient here(Type 'Done' when you are done): ") users_ingredient = string.capwords(users_ingredient) if users_ingredient == "Done": return users_added_ingredients break elif users_ingredient in ingredients_allready_in_salad: print("That ingredient is already in your salad. Try another one.") elif users_ingredient not in ingredients_dict.keys(): print("We don´t have that ingredient, please try enter a valid ingredient from the list above. Try another one.") elif users_ingredient in users_added_ingredients: print("

You have allready added that ingreident. Try another one.") elif users_ingredient in ingredients_dict.keys(): users_added_ingredients.append(users_ingredient) print("

Your added ingredients:") for ingredient in users_added_ingredients: print(ingredient) def add_wanted_options(users_choice,users_added_ingredients,users_picked_salad,ingredients_dict): #Adderar pris och ingredienser och returnera saladen med tilläggen och nytt totalpris. price_for_ingredients = [] added_price = 0 message = "" if users_choice == "Yes": for ingredient in users_added_ingredients: for name, price in ingredients_dict.items(): if name == ingredient: price_for_ingredients.append(int(price)) for price in price_for_ingredients: added_price += price for salad in users_picked_salad: total_cost = int(Salad.get_price_of_salad(salad)) + added_price for salad in users_added_ingredients: #eventuellt funktion if len(users_added_ingredients) >=3: if salad == users_added_ingredients[-2]: message += salad.lower() + " and " elif salad == users_added_ingredients[-1]: message += salad.lower() + "." else: message += salad.lower() + ", " elif len(users_added_ingredients) == 2: if salad == users_added_ingredients[0]: message += salad.lower() + " and " elif salad == users_added_ingredients[1]: message += salad.lower() + "." else: message += salad.lower() + ", " else: message += salad.lower() + "." if users_added_ingredients == []: for salad in users_picked_salad: message_to_user = "

Thank you! Enjoy your " + Salad.get_name_of_salad(salad) + " that costs " + str(total_cost) + " sek." print(message_to_user) return message_to_user else: for salad in users_picked_salad: message_to_user = "

Thank you! Enjoy your " + Salad.get_name_of_salad(salad) + " that costs " + str(total_cost) + " sek that also contains " + message print(message_to_user) return message_to_user elif users_choice == "No": for salad in users_picked_salad: message_to_user = "

Thank you! Enjoy your " + Salad.get_name_of_salad(salad) + " that costs " + Salad.get_price_of_salad(salad) + " sek." print(message_to_user) return message_to_user def send_message_file(message_to_user): #Skickar kvitto till fil with open("receipt.txt", "w") as receipt: receipt.write("KTH Salads

") receipt.write("Receipt

") receipt.write(message_to_user) def main(): #Main ingredients_dict = read_options_from_file() salad_objects = read_salads_from_file() print("

Welcome to KTH Salads!



Here are all of our ingredients that we

have available in our premade salads:

") print_ingredients(ingredients_dict) users_salad = users_ingredients(ingredients_dict) wanted_salad = wanted_salad_if_subset(salad_objects,users_salad) wanted_salad_2 = wanted_salad_if_superset(salad_objects,users_salad) correct_salads,need_price_comparison = compare_salads(wanted_salad,wanted_salad_2,salad_objects,users_salad) correct_salad = compare_price(correct_salads,need_price_comparison) missing_ingredients = get_missing_ingredients(users_salad,correct_salad,need_price_comparison) users_picked_salad = pick_salad(correct_salad,correct_salads,need_price_comparison) users_choice = add_options_or_not(users_picked_salad) print_options(ingredients_dict,users_choice) users_added_ingredients = get_wanted_options(users_picked_salad,ingredients_dict,users_choice) message_to_user = add_wanted_options(users_choice,users_added_ingredients,users_picked_salad,ingredients_dict) send_message_file(message_to_user) if __name__ =="__main__": main()