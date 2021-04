Byta fläkt på processorkylning

Skrivet av Maarkus97: Hej.

Som rubriken lyder så har jag lite funderingar kring processorkylare.

Min fråga är:

Får du bättre kylning om du byter ut fläkten på processorkylaren?

T.ex om jag köper en Noctua NH-U12S men byter ut fläkten, och isåfall vad ska jag ha för fläkt där då?

Ska jag ha mycket luftflöde eller statiskt tryck? Tack på förhand Gå till inlägget

Sannsynligvis vinner du mere på å ha ordentlige fläktar på kabinettet enn å legge penger på en annen fläkt enn den som kommer med Noctua NH-U12S. Generelt så tilvirker Noctua rett bra fläktar til sine pakkeløsninger (kjølere med fläkt). Dersom du vil ha et bedre fløde over kjøler flensene, så kan det til og med være bedre å kjøpe en til og montere på andre siden (push-pull effekt). Det forutsetter at det plass nok til å ha en fläkt på baksiden eller fronten avhengig, hvordan du monterer fläkten(e). Husk bare at montere fläktene i rett retning.

NH-U12A er en større kjølere (metall flens delen veie 1220 g vs 755 g), så det er ikke jevnførbare kjølere når diskusjonen gjelder kun fläkt delen. Mer metall vil også si teoretisk mer kjøler evne (passivt), så eksakt samme fläkt vil trenge mindre sirkulasjon for å fjerne varme fra flensene, men også trenge mer kraft å få luften gjennom flensene fra fronten til bak og siden ut av systemet. Dypet for respektive er 158 mm x 125 mm i dimensjon, men den ene kun 45 mm i dypet vs 58 mm. Det er altså en lengre strekking luften må transporteres ved den større kjøleren (der har bedre passive egenskaper) enn den mindre.

https://noctua.at/en/nh-u12s/specification

https://noctua.at/en/nh-u12a/specification

Her er en jevnførelse mellom disse to hvilket også burde hjelpe å forstå hvordan ulike fläktar kan påvirke effekten av kjøler løsningen: https://premiumbuilds.com/comparisons/noctua-nh-u12s-vs-nh-u1...

--edit--

Etter lest igjennom testet mellom disse to kjøler løsninger, så virker konklusjon bli det samme som jeg overfor hevdet ut fra teoretisk resonnement : begge løsninger produserer samme resultat der den mindre NH-U12S er billigere og slik sett også bedre i de fleste tilfellene da til og med en ekstra fläkt på NH-U12S ville differansen være en grad lavere temperatur. Altså NH-U12S gjør alle rede et tilstrekkelig bra jobb for å være en luft kjølere. Det er fysisk begrenset hvor mye en kan senke temperatur uten vi begynner å snakke om ekstreme kjøling i form av spesielle gasser eller lignende.

Det er ikke verdt å legge penger på noen annen fläkt (i hvert fall der skal monteres på metall delen/tårnet) og du kan med fordel bruke disse penger på bedre fløde i selve kabinettet (husk chipset og grafikk kort også legger til varme som må ut av kabinettet, så hurtig som mulig for ikke varme opp kjøleren mer enn nødvendig. Kabel trekking, kabinett der isolerer lyd og har plasseringer for kabinett fläkter på rett sted er bedre investeringer med effektive kabinett fläkter (disse trenger ikke heller koste skjorten).

--slutt på edit--

Forklaring om forskjellen mellom normal fläkt og statisk trykk: https://pcgamehaven.com/static-pressure-vs-airflow-fans/

Håper du nå fått bedre forstand på hvilke løsninger der passer best for deg.