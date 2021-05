Dator för programmering/spel

Hej gänget,

Jag är på jakt efter en laptop som är lite mer all around. Jag har fått för mig att testa på utveckling (i första hand på min egen tid för att se om det lockar) men vill även kunna ha en relativt framtidssäker speldator*. Behöver kanske inte en värsting, men hade gärna fått in lite tips på vad jag bör tänka på och vad jag ska sikta in mig på. Budgeten ligger runt 10k skulle jag säga, men det finns svängrum.

* = Spel såsom Diablo 4 och inte nödvändigtvis på högsta settings med miljoner i fps.

Tacksam för alla svar jag får in i denna djungeln av frågor