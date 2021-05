Två datorer samma problem?

Hej jag satt en kväll och byggde ihop en "ny" dator. Satte ihop alltig och ville test starta den men jag kom på att jag hade varken start knapp eller power sw kabel. Så jag tog power sw kabeln från mim gamla dator och satte i den i den nya datorn. Jag hade igång nätagregatet när jag gjorde detta då jag inte trodde att det var något problem/visste inte ens att det var på. Men så fort power sw kabeln var halvägs så hörde jag ett zap och datorn startades. Alla fläktar gick igång och alla led lampor. Jag hade inte ens rört start knappen. Stoppade in hdmi kabeln i grafikkortet och skärmen sa bara ingen signal. Jag sket i den datorn och stängde av den och tog ut power sw kabeln och la in den i min vanliga dator igen. Men så fort jag slogpå nätagregatet så startade min vanliga dator också. Det verkar som min power sw kabel startar datorn automatiskt utan att jag behöver klicka på start knappen. Men det stota problemey kom när jag kopplade in min vanliga dator med skärmen då den bara sa samma sak som till min nya dator: no signal found.

Jag hat provat byta skärm,hdmi kabel, grafikkort. Men det funkar ändå inte. Trot ni det beror på det här med power sw kabeln eller tror ni jag råkat zappa båda datorerna samtidigt. Det låter väldigt otroligt att exakt samma problem skulle hända på båda datorerna och det inte handlar om någonting jag gjort på båda två.