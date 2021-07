Funkar min gamla dator för EC Stream studier av ”.NET webbutveckling” på YH?

Dator för

Min fråga är om ni tror att min gamla PC inköpt runt 2012? kan fungera tillfredställande för hemstudier.

Studiform: EC Stream av ”.NET webbutveckling” på YH? ?

Min PC:

Gigabyte PA55-UD4 rev 1.0, LGA 1156 socket, Intel Core i5 750 @2.67GHz(4 CPUs)

Support for:

4 x 1.5V DDR3 DIMM sockets supporting up to 16 GB of system memory

DDR3 2200/1600/1333/1066/800 MHz memory modules

Dual channel memory architecture

https://www.gigabyte.com/se/Motherboard/GA-P55-UD4-rev-10/sp#sp

Tänkt uppgradering: SSD 400GB & 16MB RAM(2x 8MB eller 4x4MB).

Eller är denna plattform inget att rekommendera med W10 och 2-års kommande studier på yrkeshögskola?

Modekortet stödjer inte W10 men jag har använt det med W10 under 2020 tills nu. Efter installationen var det lite strul under de följande W10 uppdateringarna förvisso.

YH rekommenderar:

Windows 10, minst 8 GB ram men gärna 16 GB

SSD-disk med 256 GB ledigt utrymme (det kan fungera med mindre).

Viktigaste är mycket ramminne och SSD-disk, eftersom det gör skillnad i snabbhet.

Eftersom det är EC Stream behöver man inte fysiskt närvara på lektionerna och en PC fungerar vid hemstudierar. Under LIA praktik blir en bärbar dator ett måste antar jag.