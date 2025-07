I början av juni släppte Microsoft en förhands­version av en uppgraderad Start-meny i Windows 11 via Insider-programmets Dev-kanal. Den nya versionen har bland annat möjlighet att visa alla program direkt i menyn, och är skrollbar.

Användare kan välja att visa alla program antingen som en lista som förr i tiden eller i kategorier som verktyg, produktivitet och spel. Det har visat sig att de här kategorierna är automatiska och det finns än så länge inget sätt att flytta ett program från en kategori till en annan om användaren tycker att det har placerats fel.

Hur går den här kategoriseringen till? Både utvecklare och vanliga användare har spekulerat kring det men nu rapporterar Windows Latest att X-kontot Albacore redan har hittat svaret. Det handlar varken om AI eller att systemet kontaktar några servrar för att fråga hur ett program ska kategoriseras. Microsoft har valt en helt integritetssäker lösning.

Systemet använder nämligen en textfil i JSON-format som trots att den är komprimerad väger in på 15 MB. Den består av numrerade kategorier och under varje kategori en lång lista över program som hör till den. Filen kan uppdateras via Windows Update och är inte kopplad till större uppdateringar.

När användaren klickar på Start-menyn sorterar systemet kategorierna så att de oftast använda programmen i varje kategori hamnar överst.