Ubuntu VPS, SSH RSA problem

Tjenare.

Drog igång en Ubuntu VPS igår men har ett stort problem med ssh & rsa. Det går nämligen inte att ssh:a in till terminalen varken via putty eller powershell.

Putty ger mig detta felmeddelande "no supported authentication methods available (server sent publickey)" och powershell säger

PS C:\Users\wolf> ssh -vvv name@"xxxx"

OpenSSH_for_Windows_8.1p1, LibreSSL 3.0.2

debug3: Failed to open file:C:/Users/wolf/.ssh/config error:2

debug3: Failed to open file:C:/ProgramData/ssh/ssh_config error:2

debug2: resolve_canonicalize: hostname "xxxx" is address

debug2: ssh_connect_direct

debug1: Connecting to "xxxx" ["xxxx"] port 22.

debug1: Connection established.

debug3: Failed to open file:C:/Users/wolf/.ssh/id_rsa error:2

debug3: Failed to open file:C:/Users/wolf/.ssh/id_rsa.pub error:2

debug1: identity file C:\\Users\\wolf/.ssh/id_rsa type -1

debug3: Failed to open file:C:/Users/wolf/.ssh/id_rsa-cert error:2

debug3: Failed to open file:C:/Users/wolf/.ssh/id_rsa-cert.pub error:2

debug1: identity file C:\\Users\\wolf/.ssh/id_rsa-cert type -1

debug3: Failed to open file:C:/Users/wolf/.ssh/id_dsa error:2

debug3: Failed to open file:C:/Users/wolf/.ssh/id_dsa.pub error:2

debug1: identity file C:\\Users\\wolf/.ssh/id_dsa type -1

debug3: Failed to open file:C:/Users/wolf/.ssh/id_dsa-cert error:2

debug3: Failed to open file:C:/Users/wolf/.ssh/id_dsa-cert.pub error:2

debug1: identity file C:\\Users\\wolf/.ssh/id_dsa-cert type -1

debug3: Failed to open file:C:/Users/wolf/.ssh/id_ecdsa error:2

debug3: Failed to open file:C:/Users/wolf/.ssh/id_ecdsa.pub error:2

debug1: identity file C:\\Users\\wolf/.ssh/id_ecdsa type -1

debug3: Failed to open file:C:/Users/wolf/.ssh/id_ecdsa-cert error:2

debug3: Failed to open file:C:/Users/wolf/.ssh/id_ecdsa-cert.pub error:2

debug1: identity file C:\\Users\\wolf/.ssh/id_ecdsa-cert type -1

debug3: Failed to open file:C:/Users/wolf/.ssh/id_ed25519 error:2

debug3: Failed to open file:C:/Users/wolf/.ssh/id_ed25519.pub error:2

debug1: identity file C:\\Users\\wolf/.ssh/id_ed25519 type -1

debug3: Failed to open file:C:/Users/wolf/.ssh/id_ed25519-cert error:2

debug3: Failed to open file:C:/Users/wolf/.ssh/id_ed25519-cert.pub error:2

debug1: identity file C:\\Users\\wolf/.ssh/id_ed25519-cert type -1

debug3: Failed to open file:C:/Users/wolf/.ssh/id_xmss error:2

debug3: Failed to open file:C:/Users/wolf/.ssh/id_xmss.pub error:2

debug1: identity file C:\\Users\\wolf/.ssh/id_xmss type -1

debug3: Failed to open file:C:/Users/wolf/.ssh/id_xmss-cert error:2

debug3: Failed to open file:C:/Users/wolf/.ssh/id_xmss-cert.pub error:2

debug1: identity file C:\\Users\\wolf/.ssh/id_xmss-cert type -1

debug1: Local version string SSH-2.0-OpenSSH_for_Windows_8.1

Har suttit och felsökt och provat det mesta, men inget har fungerat. En lösning som har fungerat för många var att ändra ägnade rätt för filer och kataloger samt lägga till public key i .ssh/authorized_keys. Men har tyvärr ingen fysisk åtkomst till servern.

Någon som stött på detta och löst det?

// Ruqp