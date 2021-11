HTTP vs HTTPS för NAS

Hej!

Jag undrar en sak kring HTTP vs HTPPS.

Jag har en Synology NAS och loggar in via HTTPS i Synology Photos appen. Det enda problemet är att på samma Wi-Fi som NASen behöver man aktivera HTTP för att kunna spela upp videos.

Så det jag undrar är: hur osäkert är det att låta HTTP för media vara påslaget även när man loggar in via appen utanför hemmet? Kommer vem som helst att kunna se de bilder och filmer man tittar på när det går via HTTP?

För jag loggar in i själva appen via HTTPS, så det är alltså enbart för själva mediaspelandet via appen som verkar påverkas.