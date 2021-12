Uppgradera dator

Hej! Mitt grafikkort har gått sönder. Får ingen bild what so ever. Vill kunna lira cs go på ok fps, inget häftigt.. Vill komma undan så billigt jag kan om det ens går? Kanske måste köpa helt nya delar? Vad behöver jag uppgradera och vad kan jag spara?

CPU - Inte core i5 750 @ 2.67 GHz

RAM - 12 gb dual -channel DDR3 @ 668 mhz

Moderkort - MSI P55 CD53 (MS 7586) (CPU1)

GPU - 1024 MB ATI AMD Radeon HD 6800 series (XFX Pine group)

Hårddisk - 279 gb INTEL SSDSA2CW300G3 ATA DEVICE

298 GB SAMSUNG HD SATA

750w nätagg

Med vänlig hälsningar

Larryboy