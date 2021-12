Watchguard XTM 5 Series 515

Finns det någon som kan hjålpa mig att få igån min brandvägg.Fick en Watchguard XTM seriies 5 515 Men kan inte få den att ta mitt ip nummer som alla andra den visar om jag kopplar den en bart till datorn 10.0.1.1 men mitt är ju det vanliga 192.168.sov. Kommet ju inte in i den den har ju ett webbgränssnitt så men kan ställa in den. Kan någon guida mig hur jag ska få den att fungera har ett netgear brandvägg som funkar.vet inte riktigt om jag kopplat in den rätt vilken port på framfidan har in i huset fiber atll jaf kopplat till mit nätverk funkar kan de va så att man måste göra en reset på den har läst mig till något om ett safe läge men det verkar inte funka i det läget heller