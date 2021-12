Önskar lite hjälp med inställningar för Corsair Vengeance LPX DDR4 3600MHz (4x8) 32GB DDR4 3600MHz

Skrivet av varget: Easy mode är att använda XMP profilerna.

https://dlcdnets.asus.com/pub/ASUS/mb/LGA1200/ROG_STRIX_Z490-... se sida 16-17 Gå till inlägget

Ok så då borde jag inte ändra några inställningar för minnena mer än att ställa värdet till XMP1

Så fixar moderkortet resten misstänker jag. Får prova ikväll.

[XMP1] If you install memory modules supporting eXtreme Memory Profile (XMP) Technology,

choose this item to load the DIMM's default XMP memory timings (CL, TRCD, TRP, TRAS) with

BCLK frequency and other memory parameters optimized by ASUS

Då ska det förhoppningsvis "bara funka"

Tack för hänvisningen!