Köpråd OLED TV

Har velat i några dagar nu om vilken tv jag ska införskaffa mig. Har riktat in mig som många andra på OLED men undrar egentligen hur stor skillnad det är i bildkvalitet.

De jag tittar på är:

LG OLED A1 65"

LG OLED C1 55"

Sony A80J 55"

Jag kommer inte att spela tv-spel utan kommer kolla film, serier och sport. Har försökt läsa på om dessa och vet såklart att C1 är ljusare och bättre bild än A1. Vad jag förstår ska A80J troligtvis vara lite bättre än C1 "out of the box".

Frågan är hur mycket det egentligen skiljer. Bor själv i en liten lägenhet och det kommer vara så mörkt det kan vara under sommaren (inga direkta fönster med solljus in). Hemma hos föräldrarna finns en äldre samsung tv som börjar ge sig så har ju inte mycket att jämföra med nu när jag skaffar nytt.

Allt är såklart subjektivt men om man inte ska "gamea", är det värt att gå för 10" större för samma pris som C1 eller kommer man ångra sig i längden? C1 ska vara mer framtidssäker men vet ej om detta menas med gaming eller vad som gör den säkrare. För A80J skulle man behöva ge en tusenlapp mer än för C1 men känns som värt i mitt fall om man inte går för A1:an.

Kan tilläggas att jag kommer sitta 2.7m ifrån min tv samt att ljud och os inte spelar någon roll.