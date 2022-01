Edgerouter X port forwarding

Sitter och försöker lösa ett problem som inte borde vara ett problem.

sitter på en Edgerouter X, ska öppna några portar för plex och för Minecraft, så mina barn kan komma åt mina minecraft servrar utanför nätverket.

men routern vill inte öppna portarna.

är under Firewall/NAT -> port forwarding.

Satt original port med och forward-to port samma som minecraft servern kör på, och samma port jag använder internt, (kommer ändra dessa när allt funkar), med forward-to adress LAN adressen till min server, samma som jag använder lokalt.

kan inte komma åt servern utifrån med dessa inställningar.

har hairpin NAT enable

WAN interface är eth0

Lan interface är switch0 (som är mina lokala IP adresser just nu.)

Under firewall policies så finns WAN_IN, (Drop invalid state, allow established/related) WAN_LOCAL ( Allow established/related, Drop invalid state), som beskrivs i denna guide.

https://help.ui.com/hc/en-us/articles/204962154-EdgeRouter-Ho...

Jag vet inte vart den blockar, kollar jag under port forwarding och "show rule stats" så får jag ett package ökning när jag försöker kolla om porten är öppen, så den reagerar på försöket, men får bara "port is blocked".

https://networkappers.com/tools/open-port-checker#.YeE4R_5KgQ...

testar med den sidan, slippa öppna minecraft och vänta varje gång.

servern går att komma åt lokalt utan problem.

kan vara något jättesimpelt, men jag hittar det inte, kände att det borde har räckt med en "port forwarding" och inte så mycket annat inställningsmässigt, men något annat krånglar.