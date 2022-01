Diskar till RPi4 NAS (Argon EON)

Vilket OS hade du tänkt köra?

Kan rekommendera att du köper externa hårddiskar och plockar ut hårddisken från skalet (s.k. "chucking"), de brukar ofta hamna på rea och blir riktigt bra bang for the buck. Typ WD My Book 12TB går för under 2500kr till och från.

Då skulle du kunna köra raid 1 om du behöver redundansen, men ser inte riktigt meningen med att köra SSD cache om du enbart ska lagra filmer på den. Då kommer 1 gbps ethernet ändå vara bottleneck. Hade det varit blandad data (ex. många små filer) och om du hade tänkt köra fler tjänster än plex som skriver mycket till diskarna hade det nog varit mer värt.

Om du inte behöver redundansen (eftersom det troligtvis är data du bara kan ladda ner igen om nån disk skulle dö), så tycker jag det är bättre att kanske gå på två 8TB eller 10TB diskar som du kör utan raid för extra lagringskapacitet.

Kan också rekommendera Jottaclouds Personal plan för backup. Då får du "unlimited" lagring för 80 kr i månaden. Enda begränsiningen är att de stryper din uppladdningshastighet i jämna steg efter 5TB.