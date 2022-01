Hej,

Går det att få 2 kolumner som visar antal per frukt?

Behöver separera det som visas för frukt, just nu visar den totalt för båda under samma kolumn 3 och 4.

Kolumn 1 = Datum

Kolumn 2 = Lastbil

Kolumn 3 = Antal Bananer

Kolumn 4 = Antal Apelsiner

SELECT

Datum, Lastbil,

count(Frukt) as Banan,

count(Frukt) as Apelsin

FROM TabellA

inner join TabellB

on

TabellA.x = TabellB.x

where

Frukt = 'Banan'

or

Frukt = 'Apelsin'

group by Datum, Lastbil

Tack på förhand