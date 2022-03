Val av 4/5G modem (router)

De möjligheter som finns vad jag vet är val av 4G modem och sedan en riktigt bra riktantenn för att få bättre och stabilare mottagning. Denna i sin tur borde hjälpa modemet med att förstå att den mast man pekar mot är bäst och därav inte hoppa å byta till andra master, förutsatt det finns flera i området. Har man bara en mast att välja på så är det ju som det är, inget mer man kan göra än att hoppas det inte är överbelastat.

@Lodisen, enligt min egen erfarenhet är det lättare sagt än gjort. På landet, landsbygd eller där det bor folk med bra gemenskap etc. där funkar det. Men större städer, tätare bostadsområden etc glöm det för där har folk en tendens att vara mycket sura och bråka, man vill inte betala och det är alltid den där "annan" som ska göra jobbet etc. Jag vet att cirka ett dussin fastigheter här anslöt sig inte till fiber när det blev av. Kommunen grävde i gatan och man kunde ansluta sig individuellt, ju fler som var med från början desto billigare blev det. Tror det slutade på 18 lax för anslutning.

Av de muppar som inte var med från början har dom nu anslutit sig efterhand men har surt fått vänta länge på rätt tillfälle och klagat bittert på att det blev mycket dyrare, typ 30 lax. Jag har njutit varje gång jag har fått tillfälle och säga, vad var det vi sa när vi drev detta projekt och påpekade att alla skulle vara med. Så numera finns jag på deras hatlista när det gäller teknikprat om fiber etc

@Djayy, nej det stämmer inte. Anledningen till att just Telia avvecklar telefonkablarna är att det inte längre finns någon lönsamhet för att hålla det igång. Det kostar mer än vad dom tjänar på det eftersom så många har gått över till fiber. Hela marknaden och Internet har förändrats med alla tjänster som finns numera etc. Dessutom kan man inte längre ens reparera alla AXE stationerna då det saknas reservdelar, Telia sparar delar och plockar från andra stationer som avvecklats för att hålla igång det så gott det går. Det som gäller är 4G/5G teknikerna, smartphones etc. fiberkablar, RJ45 kablar etc. Glöm xDSL, Kabel-TV etc. Det kommer bli ersatt av fiberkablar även om det kommer ta lång tid.