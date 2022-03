Angular - AG Grid- True/false med checkbox

import { Component } from '@angular/core'; import { ICellRendererAngularComp } from 'ag-grid-angular'; import { ICellRendererParams } from 'ag-grid-community'; @Component({ selector: 'app-checkboxrenderer', templateUrl: './checkboxrenderer.component.html', styleUrls: ['./checkboxrenderer.component.css'] }) export class CheckboxrendererComponent implements ICellRendererAngularComp { public params: any; constructor() { } agInit(params: any): void { this.params = params; } checkedHandler(event: any) { let checked = event.target.checked; let colId = this.params.column.getColId; this.params.node.setDataValue(colId, checked); } refresh(params: ICellRendererParams): boolean { return true; } }