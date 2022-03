Hjälp med programmering 2, dartspel

Dart-spelet

I denna uppgift ska du skapa en dart-simulator och en förenklad

version av spelet 501 (fast med 301 poäng).

Uppgiften har fokus på objektorienterad programmering.

Notera att vi struntar i att hantera fält för dubbla och trippla

poäng vilket skulle göra den svårare versionen alldeles för

komplex.

För betyget A och C är det dock viktigt att alla fält och listor är satta som privata. Om man siktar mot

C så kan man sätta listan som publik men med ”avdrag” och därmed måste all annan kodning vara

utmärkt.

För betyget A finns också ett tillägg längre ner.

Följande är spelförloppet:

1. Man börjar med att lägga till alla spelare som ska vara med genom att ange deras namn.

2. Spelarna kastar i tur och ordning. När det är en spelares tur att kasta står hans namn på

skärmen.

3. Spelaren kastar 3 pilar som kan ge 0-20 poäng per pil. (max 60p per runda) Varje kast läggs

manuellt in i datorn förutom om Dator spelar.

4. Därefter är det nästa spelares tur.

5. Den spelare vars totala summa på alla kast är över 301 poäng först vinner. (Vi bryr oss inte

om att man måste gå jämt ut – se dock nedan för svårare version.)

6. När en spelare har vunnit ska hans namn visas på skärmen varefter alla hans pil-kast skrivs ut

för hur han kastade. Varje serie av 3 pil-kast ska visas så att man förstår hur varje omgång har

kastats.

7. Ni kan själva välja om rundan spelas klart när någon uppnått maxpoängen.

Klasser och beskrivning

De klasser som bör ha konstruktor och ToString-metoder ska ha detta.

Följande klasser ska (minst) finnas med:

Klassen Game

Klassen game har en lista med player-objekt. Denna klass har också en metod för att lägga till nya

spelare (AddPlayer) och har en sträng som in-parameter som sätter namnet på spelaren.

Tillägg: Metoden AddPlayer behövs egentligen inte men man kan ha med den för tydlighets skull.

Annars kan man skapa nya objekt av klassen spelare direkt i PlayGame-metoden.

I denna metod finns också metoden PlayGame där programmet körs och där man välkomnas till

programmet och börjar skriva in spelare.

Klassen Player

Klassen player har en variabel för namn och en lista för turns. Här kan du använda en property

(egenskap) för namnet om du vill kunna nå detta utanför klassen. Eller om du använder ToStringmetoden för detta ändamål.

Vidare har denna klass följande metoder:

1. Calculatepoints. Denna metod loopar genom hela listan för objekten turns i listan för att få

fram den totalla summan poäng som en spelare hittills har fått. Denna metod bör användas

för att i slutändan kontrollera om poängen nått upp till 301.

2. Add_turn. Denna metod lägger till en pilomgång i listan som finns i denna klass. Denna

metod tar emot tre stycken heltal som motsvarar poängen för respektive pil. Om det är en

spelare så får man skriva in poängen medan de slumpas för datorn

Du kommer också troligtvis skapa en metod som heter Print_Turns eller något liknande som skriver

ut alla omgångars poäng på ett lämpligt sätt. Denna metod behövs troligtvis om du jobbar med

privata listor.

Klassen Turns

Denna klass innehåller inkapslade (privata) variabler/fält och metoder kopplat till en pilomgång. De

fält som ska finnas är då tre stycken heltal som motsvarar tre stycken pil-kast.

Denna klass ska ha följande specifika metoder:

1. Get_Score. Denna metod returnerar den sammanlagda poängen för det objektet (det vill

säga en pilomgång).

Utöver dessa klasser kan man utveckla programmet ytterligare: