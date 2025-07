Nothing följer upp tidigare modeller med Phone (3), som beskrivs som företagets första riktiga flaggskepp. Bland nyheterna finns en omarbetad design, nytt kamerasystem och en ny typ av baksidesdisplay kallad Glyph Matrix.

I samband med lanseringen försvinner de karaktäristiska ljusremsorna som tidigare modeller varit kända för. Istället satsar företaget på Glyph Matrix, vilket är en mikro-LED-baserad display som visar aviseringar, samtalsinformation och interaktiva element direkt på baksidan. Användaren kan välja fritt vad som visas på skärmen och sätta egna pixlade ikoner till kontakter som hör av sig och se tid och kolla batterinivå utan att titta på framsidan.

I vanligt Nothing-ordning erbjuds ett unikt utseende och användare får även ta del av smalare skärmkanter och förbättrad ergonomi. Telefonen är IP68-klassad, har en 6,67-tums AMOLED-panel och ett 5 150 mAh-batteri och kan laddas snabbt med 65 W med kabel eller 15 W via trådlös laddning.

Hårdvarunyheter

Under skalet sitter Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4, vilket är en av Qualcomms senaste kretsar, men är inte den mest kraftfulla i sortimentet. Det innebär att Phone (3) inte riktigt konkurrerar med de allra snabbaste flaggskeppsmodellerna på marknaden, men bör leverera tillräcklig prestanda för vardagsanvändning.

Phone (3) är utrustad med tre kameror på baksidan. Huvudsensorn är en 1/1.3-tums sensor som ska ge bättre ljusinsläpp och mer detaljerade bilder, särskilt i svagt ljus. Optiska bildstabilisering finns tillgänglig på samtliga kameror, vilket förbättrar skärpa vid både fotografering och video.

Essential-köpet bär frukt

Phone (3) skeppas med Android 15, men ska uppdateras till Android 16 i höst, med gränssnittet Nothing OS 3.5. Nothing lyfter funktioner som avancerad sök via Essential Search, ett lugn och central plats för anteckningar i Essential Space och Flip to Record, vilket är en transkriberingsfunktion du aktiverar genom att hålla in en ny knapp och vänder på telefonen.

Phone (3) släpps i två versioner: 12 GB primärminne och 256 GB lagring för 9 990 kronor och 16 GB primärminne och 512 GB lagring för 10 990 kronor. Förbokning startar 4 juli på Nothings hemsida och hos utvalda återförsäljare och bred lansering sker 15 juli.