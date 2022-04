PowerShell error meddelande

Hej

Har haft en powershell som poppat upp speciellt vid start av datorn och idag såg jag denna texten.

"Exception calling "Load" with "1" argument(s): "Det går inte att läsa in filen eller sammansättningen 241664 bytes load

ed from Anonymously Hosted DynamicMethods Assembly, Version=0.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=null eller ett av

dess beroenden. Ett försök att läsa in ett program med ogiltigt format gjordes."

At line:1 char:1

+ [System.Reflection.Assembly]::Load([System.Convert]::FromBase64String ...

+ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

+ CategoryInfo : NotSpecified: (:) [], MethodInvocationException

+ FullyQualifiedErrorId : BadImageFormatException

PS C:\WINDOWS\system32>"

Vad är det som händer eller vad är det som inte hände denna gången?