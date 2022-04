Fungerar Denna VNC-Guide för Ubuntu 22.04?

Hej,

Jag undrar om denna guide:

How to Install and Configure VNC on Ubuntu 22.04

fungerar för ”vanliga” Ubuntu Desktop med GNOME 42.0?

Jag vill nämligen använda den för en framtida stationär minidator och då är det viktigt för mig att veta om det är en fungerande lösning. Jag behöver inte kunna nå den via ett annat nätverk eller via någon molntjänst (då dessa kostar en hel del).