Hejsan

Sitter o försöker få upp en T320 server där jag har Proxmox som min VE med ett Nvidia Quadro NVS510(testa mig fram) för att få någon typ av 3d acceleration men också för att få GPU passthrough men verkar inte som jag lyckas, försökt kolla igenom proxmox guider och deras egna dokumentaion men vill sig fortfarande inte,

jag har kollat igenom iDRAC och Bios o aktiverat SR-IOV och även ändrat CMDLINE för grub till intel iommu=pt men får fortfarande att IOMMU is not active om jag försöker lägga till gpun som en PCI-E till vms, testade innan med intel iommu=quiet on eller bara on men då får jag DMAR PCI-E errors och mitt sas backplane lägger av så tappar tillgång til mina raid diskar.

någon som kan ha en annan bra förklaring varför detta inte fungerar eftersom proxmox verkar ju se att GPUn finns där men inte att passthrough är aktiv

tack på förhand