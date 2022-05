IT jobb för dummies?

Skrivet av BergEr: Spontant känns det som att du kommer få fokusera på att sänka dina utgifter istället för att räkna med högre lön och mindre jobb. Många IT jobb är ganska lugna fram tills något händer och det är panik ett tag men låter som att du inte riktigt hade klarat sånt? Jobbet jag har nu inom säkerhet är enormt chill (tror du hade klarat det med ett år väl spenderat utbildning) men vi får inte jobba hemifrån, noll flexibla tider (inte ens raster eller lunch) och passen är ibland 12h. Spontant känns det som att IT är helt fel område för dig och administrativt är bättre? Gå till inlägget

Tack för att du tog dig tid att skriva i vilket fall. Utgifterna är redan under vad som räknas som fattigdom i Sverige så om jag inte ger upp på konceptet av mat så blir det nog svårt att göra så mycket åt dem. Sen är det ju så att vi ofta kikar på vår egen situation och försöker tänka oss in i andras liv därifrån. Det jag hör dig säga är att IT säkerhet kan vara ganska chill. Kanske är det så att en annan arbetsgivare har mer möjligheter för mig. Tackar får råden och tankarna