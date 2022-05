Excel för lagerhantering

Jag undrar om det finns något sätt där man i Excel kan fylla i data i cell C3 (antalet rails som kommit in på lagret) och i en annan cell (D3) i kolumnen "totall kvantitet" ska totalen summeras ihop. När jag lagt in antalet rails som kommit in på lagret och klickar på enter ska datan summeras i cell D3. Då ska cellen C27 bli tom för att jag nästa dag rails kommit in på lagret så ska jag kunna fylla i antalet.

Problemet nu är följande: Jag använder funktionen summa i cell D3 och när jag skrivit in antalet rails i cell C3 summeras antalet rails. När jag dagen efter ska fylla i antalet rails som kommit på morgonen försvinner gårdagens rails. Vilket gör att jag börjar om på noll igen.

Finns det någon som har något tips?