En sak som jag filosoferar över ibland är vad mänsklighetens mål egentligen är när det kommer till maskiner och A.I. Sen industrialismens start så har fler och fler sysslor förenklats eller helt automatiserats vilket inneburit att många yrken / sysslor gått i graven.

Exempel på det är grindvakter som ersätts med automatiserade bommar, folk som levererade is ersattes med kylskåp, kor som mjölkas av maskiner, obemannade butiker, det planeras nu också för förarlösa tåg och kanske ännu längre fram i tiden förarlösa bilar, etc etc.

Den stora frågan jag då brukar ställa mig, vad är egentligen mänsklighetens ultimata "slutmål" i framtiden? Är det att vi aldrig mer ska behöver arbeta, utan maskiner sköter allting åt oss medan vi bara sitter och jäser i någon byggnad nånstans? (som i en science fiction / framtidsfilm).

Om det nu är slutmålet så väcks också frågan om hur bra mänskligheten skulle må av det. Ligger det inte i vår natur att vi mår bra av att utföra ett arbete / syssla? Stoltheten att ha tjänat egna pengar? Friheten att själv ha gasat / vridit på ratten i bilen?

Vad tror du om detta? Kommer det sluta med att vi inte längre jobbar / utför sysslor alls? Skulle vi må bra av det? Eller kommer mänskligheten begränsa utvecklingen för att inte bli helt sysslolös?